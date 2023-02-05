شركة General Dynamics تنتج دبابات "أبرامز" جديدة مخصصة لكييف

ستبدأ شركة General Dynamics الأمريكية، في إنتاج دبابات "أبرامز" جديدة لتزود بها أوكرانيا، وفق ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصنع الشركة في أوهايو، ينتج حوالي 12 دبابة شهريا، وتنتظر الشركة حاليا التعليمات: هل تعطي الأولوية لأوكرانيا على الطلبات الأخرى؟

وبدورهم، قال خبراء الصحيفة، إن دبابات "أبرامز" الموعودة لسلطات كييف مكلفة في صيانتها واستهلاكها المرتفع للوقود.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن رأي مفاده أنه على الرغم من قرار تزويد كييف بـ 31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1"، سيكون من الصعب على الجانب الأوكراني الحفاظ على قدرته القتالية.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، من المرجح أن تصل دبابات "أبرامز" الجديدة إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2023.

المصدر: تاس