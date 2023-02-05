وراء شعار "أوروبا السلام".. سياسي فرنسي يفضح كذبة أوروبية متداولة

أكد السياسي الفرنسي وزعيم حركة الوطنيين فلوريان فيليبوت أن أوروبا بسبب تدخلها في الأزمة الأوكرانية لم يعد بالإمكان اعتبارها كومنولث من الدول المسالمة بحق.

واعتبر فيليبوت في تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي أن سلوك السلطات في بروكسل يفترض أن يدفع فرنسا للتفكير في مغادرة الاتحاد الأوروبي.

"على الأقل بعد أوكرانيا، تم الكشف عن الكذبة الكبيرة التي تختبئ وراء شعار "أوروبا السلام"! في الواقع الاتحاد الأوروبي مؤجج للحروب! لقد رأى ملايين الفرنسيين هذا الآن وفهموه. أورسولا فون دير لين، بسلوكها العسكري الهستيري تروج لــ "فريكسيت" جيدا!".

انتقد فيليبو في أكثر من مناسبة الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا ولتوريدها معدات عسكرية للجيش الأوكراني، ما سيطيل أمد الصراع في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

فريكست: يعني خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: ريا نوفوستي.