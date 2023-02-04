كوساتشوف: وسائل الإعلام الروسية مصدر للمعلومات الحقيقية حول أحداث أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن وسائل الإعلام الروسية تعد مصدرا للمعلومات الحقيقية حول الأحداث في أوكرانيا بالنسبة لمواطني الدول الغربية.

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وقال كوساتشوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "الفرصة الوحيدة لحكومات الدول الغربية للحفاظ على الدعم الجمهوري لأعمالها هي عزل مواطنيها عن المعلومات الموضوعية والصادقة عما كان يحدث في السنوات الأخيرة وما يحدث الآن في أوكرانيا، وكذلك عن الحقيقة بشأن روسيا وأهدافها الحقيقية".

وأضاف أنه في هذا المعنى "تعد وسائل الإعلام الروسية مصدرا جديا للمعلومات قادرا على فضخ المعايير المزدوجة للغرب فيما يتعلق بأوكرانيا وأنانية أفعاله في دعم متهور للسلطات القومية في كييف".

وأعلنت كندا مؤخرا عن فرض عقوبات على مؤسسة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية وكذلك 10 مؤسسة و38 شخصية روسية، متهمة إياهم بنشر "معلومات مزيفة ودعائية".

المصدر: نوفوستي