أزمة "المنطاد الصيني".. بكين ترفض تكهنات لا أساس لها من الصحة

قال وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين لا تقبل تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها في الإنترنت إن المحادثة جرت مساء 3 فبراير بتوقيت بكين.

ونقلت وزارة الخارجية عن وانغ يي قوله إن "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي، ولا تقبل بكين أي تكهنات أو دعاية لا أساس لها من الصحة".

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أنه فيما يتعلق بحادث "بالون جمهورية الصين"، فقد قرر تأجيل زيارة إلى العاصمة الصينية كانت مقررة يوم الأحد.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بهذه الخطوة على مختلف المستويات. في الوقت نفسه، رفض وزير الخارجية الإعلان عن مواعيد جديدة، موضحا أنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك قبل حل الحادثة الحالية.

المصدر: نوفوستي