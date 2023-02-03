أنقرة تعلن العمل على تمديد صفقة الحبوب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا تبذل جهودا لتمديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي في مارس المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني في اسطنبول اليوم الجمعة، "تبذل تركيا جهودا لضمان استمرار صفقة الحبوب دون مشاكل.. تظهر المشاكل بشكل دوري، ففي مثل هذه الحالات، يتفاوض الرئيس أردوغان عبر الهاتف مع الرئيس الروسي بوتين وزيلينسكي.. في منتصف مارس المقبل، ينتهي تمديد المدة الثانية لاتفاق الحبوب. نبذل جهودا لتمديدها، ربما لفترة أطول. نحن نعلم مدى أهمية ذلك للأمن الغذائي العالمي وللدول المحتاجة".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

انتهى العقد في 18 نوفمبر، لكنه شمل تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الطرفين.

المصدر: نوفوستي