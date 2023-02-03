قال النائب في مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك إن السلطات الأمريكية من خلال دعم التصعيد في أوكرانيا، تحول الشعب الأوكراني إلى "نوع من الأحياء المهددة بالانقراض".

وقال بيليك لوكالة نوفوستي: "واشنطن، في رغبتها المجنونة في إيذاء روسيا بالوكالة، تدفع الأوكرانيين إلى القتل والموت، وبالتالي تحويل الشعب الأوكراني إلى نوع من الكائنات المهددة بالانقراض".

وبحسب بيليك، فإن واشنطن تدرك بالفعل الضرر الناجم عن موقفها، لذا يمكنها في المستقبل القريب أن تطرح على روسيا مسارا لتجميد الصراع في أوكرانيا.

وتابع قائلا: "ستحاول واشنطن إنقاذ ماء وجهها بأقل قدر من الخسائر. ولكن في الواقع سيكون خداعا وفرصة لضخ قوات عسكرية إضافية في أوكرانيا، حتى لو تطلب ذلك إرسال جحافل من المواطنين الأجانب. في يومنا هذا ما من أحد يمكن التحدث معه في البيت الأبيض".

المصدر: نوفوستي