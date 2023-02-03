نتنياهو وماكرون يتفقان على ردع إيران في الشرق الأوسط

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس الإجراءات الممكنة لردع إيران في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو في أعقاب اللقاء الذي عقد بقصر الإليزيه في باريس، أن "الزعيمين ناقشا بالتفصيل سبل التصدي للخطر النووي الإيراني".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أكد على ضرورة زيادة الجهود لردع إيران وأتباعها في الشرق الأوسط. ودعا إلى فرض عقوبات قوية ضد النظام الإيراني وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي".

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وأشار البيان كذلك إلى أن الجانبين بحثا الوضع في المنطقة، و"ضرورة الحفاظ على الاستقرار، وخصوصا في لبنان"، وكذلك موضوع "توسيع رقعة السلام بين إسرائيل والدول العربية".

يذكر أن هذه أول زيارة خارجية لبنيامين نتنياهو منذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء في أواخر ديسمبر الماضي.

وبعد لقاء ماكرون يخطط نتنياهو للاجتماع بممثلي أوساط الأعمال والجالية اليهودية في فرنسا.

المصدر: تاس