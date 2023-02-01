نتنياهو يعلق على هجوم المسيرات على إيران

تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإجابة المباشرة على سؤال عما إذا كانت الدولة العبرية متورطة في هجوم 28 يناير على إيران.

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وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN، وبثت مساء أمس الثلاثاء: "لن أتحدث عن عمليات محددة.. كل مرة يحدث انفجار في الشرق الأوسط، ينسب لنا الفضل أو يتم إلقاء اللوم علينا".

وأضاف: "سأفعل كل ما في وسعي، بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية موجهة بوضوح ضدنا".

واعتبر نتنياهو أن التهديد باستخدام القوة قد يكون العامل الوحيد القادر على وقف برنامج إيران النووي، وقال: "أود أن أقول إنه إذا فشل الاحتواء، فلن يكون هناك خيار سوى التحرك".

وتابع: "لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون الحرب لأنهم سيخسرون. إنهم حذرون جدا حيال ذلك. لكني أقول إنه إذا أرادت مثل هذه الدولة امتلاك أسلحة نووية، فعندئذ يمكنك توقيع مائة اتفاقية معهم، لكنها لن تنفذ". وأضاف رئيس الوزراء: "من بين الدول الخمس التي حاولت الحصول على أسلحة نووية، أوقفت ثلاث دول بالقوة العسكرية"، موضحا أنه يقصد العراق، وسوريا وليبيا.

وكانت السلطات الإيرانية أكدت أن مجمعا للصناعات الدفاعية في أصفهان تعرض مساء السبت لهجوم بطائرات مسيرة، واتهمت وسائل إعلام إيرانية إسرائيل بالوقوف وراءه وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية ذلك، دون أن تحمل طهران رسميا أي جهة محددة مسؤولية الحادث.

المصدر: "تاس"