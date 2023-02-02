أنقرة: اجتماعات للوفود الفنية من وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا قريبا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وفودا فنية من وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ستعقد اجتماعات في الأيام المقبلة استمرارا للصيغة الثلاثية لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق.

ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع عن أكار قوله: "في الأيام المقبلة، ستعقد وفودنا الفنية اجتماعات استمرارا لتلك المفاوضات (في موسكو).. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج".

وعقدت أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري الدفاع التركي والسوري في روسيا في ديسمبر، ومنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، انحازت تركيا، التي كانت قبل هذه الأزمة على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد.

الأمر الذي أدى إلى تدهور علاقات تركيا مع سوريا، وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث الجانبان وكذلك بعض وسائل الإعلام، عن إمكانية تطبيع تدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: نوفوستي