أورسولا فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يرغب في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بحلول 24 فبراير

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في التحضير لعقوبات جديدة ضد روسيا بحلول الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة "فرانس برس"، خلال بيان صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أثناء زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الخميس، حيث تابعت: "يريد الاتحاد الأوروبي أن تكون العقوبات الجديدة ضد روسيا جاهزة بحلول 24 فبراير".

وتقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، والتي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها تهدف إلى "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

المصدر: نوفوستي