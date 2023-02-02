روسيا ترد على إعلان النمسا أربعة دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها

أبلغت وزارة الخارجية الروسية وكالة "نوفوستي" بأن روسيا سترد على إعلان النمسا أربعة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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وكانت وزارة الخارجية النمساوية، نقلا عن بيان صادر عنها، قد أعلنت أربعة دبلوماسيين روس يعملون في فيينا، من بينهم اثنان من موظفي السفارة الروسية، أشخاصا غير مرغوب بهم، نظرا لما أسمته الخارجية النمساوية "قيامهما بأنشطة لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي"، وكذلك اثنان من موظفي البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا، تزعم الخارجية النمساوية بأنهما "انتهكا ميثاق المنظمة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائمين بالأعمال مع إستونيا ولاتفيا بعد إجراءات مماثلة من هذه الدول.

المصدر: نوفوستي