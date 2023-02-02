بسبب قطر والمغرب.. البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة
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جرد البرلمان الأوروبي نائبين أوروبيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشوة من قطر والمغرب، ما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما.
وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي.
وينفي الرجلان، المستبعدان مؤقتا من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات. وصوت تاباريلا، الذي كان في القاعة، لرفع حصانته، برفع اليد.
المصدر: أ ف ب