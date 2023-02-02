الخارجية التركية تستدعي سفير النرويج على خلفية سماح سلطات بلاده لمتطرفين بحرق القرآن

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير النرويج لدى أنقرة، على خلفية إعطاء سلطات بلاده الإذن لمتطرفين، بحرق القرآن الكريم على الأراضي النرويجية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر من الخارجية التركية أن "أنقرة أعربت عن إدانتها بشدة للطريقة التي تتعامل بها النرويج مع الأعمال الاستفزازية غير المقبولة، والتي تصنف بوضوح بأنها جرائم كراهية".

وقالت الوزراة للسفير النرويجي إنها "تتوقع ألا تسمح السلطات النرويجية بتنفيذ هذا العمل، ومثله من الأعمال غير المقبولة".

تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك والسويد شهدتا أعمالا مشابهة خلال الأيام الأخيرة، حيث تعمد بعض المتطرفين إلى حرق وتدنيس كتاب القرآن أمام عدسات الصحافيين وتحت حماية السلطات الأمنية.

وقد أثارت هذه الأعمال إدانات دولية، واستدعاء بعض الدول سفراء الدنمارك والسويد للاحتجاج على ذلك.

المصدر: RT + نوفوستي