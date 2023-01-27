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موسكو: حرق القرآن الكريم استفزاز وقح وجاهل ولا ينمّ عن حرية التعبير والديمقراطية

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موسكو: حرق القرآن الكريم استفزاز وقح وجاهل ولا ينمّ عن حرية التعبير والديمقراطية
AP
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أصدرت السفارة الروسية في الدنمارك بيانا أدانت فيه جرائم حرق القرآن الكريم، التي نفذت إحداها اليوم أمام القنصلية الروسية في كوبنهاغن، مشيرة إلى تواطؤ السلطات الدنماركية في ذلك.

وقالت السفارة في بيانها: "وقعت سلسلة من أعمال التدنيس في 27 يناير في كوبنهاغن بما في ذلك أمام مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في الدنمارك، حيث أحرقت نسخة من القرآن الكريم".

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وأضافت: "هذه الإهانة العلنية لمشاعر المؤمنين تم تنظيمها بتواطؤ من السلطات الدنماركية، وهو ليس مظهرا من مظاهر حرية التعبير والديمقراطية، بل استفزاز وقح وجاهل، يهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والصراع بين الحضارات. يجب منع مثل هذه الممارسات بشكل كامل، ومحاسبة منظميها".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن حوادث معاداة الإسلام والعنصرية والكراهية، تزداد بشكل كبير في الدول الأوروبية، معتبرا أن هذا "سينهي أوروبا".

المصدر: نوفوستي

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