خامنئي معلقا على الإهانات الأخيرة بحق القرآن الكريم: المستقبل للإسلام

استنكر المرشد الإيراني علي خامنئي الإهانات الأخيرة بحق المقدسات الإسلامية والقرآن الكريم في دول أوروبية عدّة.

وعلى صفحته الشخصية في "تويتر"، كتب خامنئي: "إن الإهانة الجنونية للقرآن تحت شعار حريّة التعبير تثبت أن هدف هجمات الاستكبار أصلُ الإسلام والقرآن".

وأضاف خامنئي: "رغم مؤامرة الاستكبار، ازداد القرآن إشراقا والمستقبل ملك للإسلام..فليبادر أحرار العالم كلهم إلى الوقوف بجانب المسلمين والتصدي للسياسة الخبيثة في بث الأحقاد وإهانة المقدسات".

إن الإهانة الجنونية للقرآن تحت شعار حريّة التعبير تُثبت أن هدف هجمات الاستكبار أصلُ الإسلام و #القرآن. رغم مؤامرة الاستكبار، ازداد القرآن إشراقاً والمستقبل ملكٌ للإسلام. فليبادر أحرار العالم كلهم إلى الوقوف بجانب المسلمين والتصدّي للسياسة الخبيثة في بثّ الأحقاد وإهانة المقدسات. pic.twitter.com/A9vPDsoT4a — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 25, 2023

ونفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، يوم السبت الماضي، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

وعمد بعده زعيم منظمة "بيجيدا" اليمينية المناهضة للإسلام، إدوين واغنسفيلد، تحت إشراف شرطة لاهاي، إلى تمزيق نسخة من كتاب الله، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه في السويد.

المصدر: RT