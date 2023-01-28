البرلمان العربي يدين بشدة جرائم إحراق القرآن ويعتبرها استفزازا ممنهجا

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إحراق القرآن الكريم في الدنمارك، ووصف ذلك بأنه "خطوة استفزازية ممنهجة".

وجاء في بيان نشره موقع البرلمان في الإنترنت، أن العسومي أدان "إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على حرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم".

إقرأ المزيد

وقال العسومي إن "الاستفزازات المتزايدة المعادية للإسلام والممارسات الهمجية التي تكررت في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية لن تزيد المسلمين إلا إيمانا وثباتا وتفوت الفرص على رهانات الأيدلوجيات المتطرفة".

وجدد العسومي "دعوة البرلمان العربي الدائمة إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، وعدم المساس بالأديان".

المصدر: RT