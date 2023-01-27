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الدنماركي بالودان ينفذ تهديده لأردوغان ويحرق نسخة ثانية من القرآن

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الدنماركي بالودان ينفذ تهديده لأردوغان ويحرق نسخة ثانية من القرآن
Globallookpress
مسجد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
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أقدم السياسي الدنماركي المتطرف، راسموس بالودان مجددا على إحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن، مع أنباء عن خطط لتنفيذ عمل مماثل أمام سفارة أنقرة هناك اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعة من الصحفيين شهدوا هذه الحادثة بأنفسهم، التي تأتي بعد ساعات من انذار وجهه بالودان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيحرق كل يوم جمعة نسخة من القرآن حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

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هذا وقد استدعت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، السفير الدنماركي في أنقرة، بحسب ما أفادت به الأنباء، وفي هذا الإطار تم التعبير له عن الاحتجاج بسبب سماح السلطات في كوبنهاغن للقيام بعمل لتدنيس القرآن الكريم.

ومن المعروف أنه في 21 يناير الجاري، أحرق اليميني المتطرف بالودان القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية للقيام بهذا الإجراء.

وعلى أثر ذلك، أكد الرئيس أردوغان أنّه وبعد ذلك، لم يعد ينبغي للسويد الاعتماد على دعم أنقرة في طلب الانضمام إلى حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي

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