قالت صحيفة "صن"، إن القوات البريطانية لم تعد تملك ما يكفي من المدفعية الثقيلة بسبب تزويد هذه الأسلحة لأوكرانيا.

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده سترسل دبابات "تشالنجر 2 " وبطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز AS90 وناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، تحاول وزارة الدفاع البريطانية تعويض هذه الخسائر من خلال الحصول على نفس الأسلحة من الشركات المصنعة الأجنبية، وخاصة من السويد وكوريا الجنوبية، لكنها تحتاج إلى سماح من وزارة الخزانة البريطانية بتخصيص الأموال لعملية الشراء هذه.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب قرار لندن نقل مدافع AS90 إلى كييف، فقد فوجان من المدفعية الملكية أسلحتهما القتالية الفعالة.

وقال مصدر في سلاح المدفعية البريطاني للصحيفة: "مع عدم وجود المدافع لدى قوات المدفعية، لن نتمكن من القيام بالتدريب ولن نتمكن لاحقا من القتال إذا تطلب الأمر ذلك".

وتؤكد معلومات الصحيفة على أن الجيش البريطاني، لن يحصل على الأسلحة الجديدة قبل حلول عام 2029.

المصدر: نوفوستي