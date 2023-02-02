رئيس تشاد يدشن في تل أبيب سفارة بلاده لدى إسرائيل (فيديو)

دشن رئيس تشاد محمد ديبي، اليوم الخميس، في تل أبيب سفارة بلاده لدى إسرائيل، وذلك بعد قطيعة استمرت 50 عاما.

والسفارة التي افتتحت بمدينة "رامات غان" شرق تل أبيب، شارك بافتتاحها رئيس الوزير الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحضور مسؤولين في الحكومة والخارجية الإسرائيلية، إلى جانب مسؤولين وصلوا ضمن الوفد المرافق للرئيس التشادي.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب نتنياهو: "افتتحت اليوم سفارة تشاد في إسرائيل مع رئيس تشاد محمد ديبي. لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات. معا سنرتقي بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة!".

פתחתי היום את שגרירות צ׳אד בישראל יחד עם נשיא צ׳אד, מהמט דבי. רגע היסטורי שהבשיל אחרי מגעים של שנים. יחד נביא את היחסים בינינו לגבהים חדשים! pic.twitter.com/p2SKZJi6MX — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 2, 2023

ويمثل افتتاح سفارة تشاد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وهي خطوة تمثل ذروة عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن قطعتها تشاد من طرفها بضغط عربي في عام 1972.

يذكر أن إسرائيل قد عينت في شهر مايو من العام الماضي، بن بورغل، أول سفير إسرائيلي لدى دولة تشاد، وذلك بعد عقود من القطيعة بين البلدين، انتهت بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مطلع 2019، وبهذا التعيين، أصبح بورغل، أول سفير لإسرائيل لدى تشاد منذ 50 عاما.

وكان رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، قد زار إسرائيل نهاية نوفمبر 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة.

وفي العام 2018، زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، جمهورية تشاد، وعقد اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة التشادية، وذلك بغية استئناف العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدولة الأفريقية المسلمة.

المصدر: RT + وكالات