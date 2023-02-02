وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي رئيس تشاد

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو، وناقشا التحديات الأمنية المشتركة، مع التركيز على جهود مكافحة الإرهاب.

وقالت مكتب غالانت إن الوزير تطرق إلى "أهمية تضييق نفوذ إيران وحزب الله في منطقة الساحل، كمفتاح لضمان الاستقرار، وإحباط تصدير الإرهاب".

وقال: "أود أن أهنئ رئيس تشاد على القرار الهام بفتح سفارة في دولة إسرائيل. يعكس الحوار الذي عقدناه اليوم رياح التغيير المتزايدة التي شهدتها اتفاقيات إبراهيم والتي تهب أيضا نحو القارة الأفريقية"، معربا عن ثقته من أن "علاقاتنا النامية ستسهم في كلا البلدين وفي المنطقة الأوسع".

وكان الرئيس التشادي وصل مساء يوم الأربعاء إلى إسرائيل. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تشاد ستفتتح اليوم الخميس سفارة لها في إسرائيل.

واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات في 2018 عقب زيارة إدريس ديبي رئيس تشاد آنذاك إلى القدس.

وخفضت الدولة الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة مستوى العلاقات سابقا احتجاجا على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية في حرب عام 1967.

المصدر: RT