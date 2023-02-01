دولة ذات غالبية مسلمة تفتتح سفارة في إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تشاد ستفتتح يوم الخميس سفارة لها في إسرائيل، بعد مرور خمسة أعوام على إحياء العلاقات الثنائية.

وجاء الإعلان في حين قال مكتب رئيس تشاد محمد ديبي إنه وصل إلى إسرائيل، الأربعاء في زيارة تستمر 48 ساعة.

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ولم يقدم البيان الصادر عن نجامينا مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال ديبي.

وقال مكتب نتانياهو إن رئيس تشاد سيفتتح السفارة، علما أن معظم السفارات توجد في تل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل.

واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات في 2018 عقب زيارة إدريس ديبي رئيس تشاد آنذاك إلى القدس.

وخفضت الدولة الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة مستوى العلاقات سابقا احتجاجا على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية في حرب عام 1967.

وهذه أول زيارة يقوم بها ديبي لإسرائيل، علما أنه تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2021.

ويعتبر نتنياهو رفع مستوى العلاقات مع تشاد جزءا من تواصله مع الدول العربية والمسلمة التي يسعى للتوسع في العلاقات معها.

المصدر: "رويترز"