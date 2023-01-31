رئيس تشاد يصل اليوم إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه من المتوقع أن يزور رئيس تشاد محمد ديبي إسرائيل اليوم الثلاثاء، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ووفقا للقناة 2 الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يهبط ديبي في إسرائيل الليلة، ويلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.

يذكر أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يزور فيها رئيس تشاد إسرائيل. في عام 2018، قام الرئيس آنذاك إدريس ديبي بزيارة إلى إسرائيل، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم تشادي إلى إسرائيل منذ إنشائها.

وخلال زيارته، التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك مع الرئيس آنذاك رؤوفين ريفلين.

المصدر: time news