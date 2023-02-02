إيران تحمل إسرائيل مسؤولية هجوم أصفهان وتتوعد بالرد

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إراواني، إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على منشأة وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

وذكرت وكالة "إيسنا"، أن إراواني، توجه برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، قال فيها إن "عمل هذا النظام (إسرائيل) تنتهك القوانين الدولية، ويجب إدانتها".

وأوضح في رسالته أن طهران خلصت بعد تحقيق أولي إلى أن تل أبيب متورطة في الهجوم.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أنه "على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها المشروع وغير القابل للتصرف في حماية أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو سوء سلوك من جانب إسرائيل، متى وأينما تراه مناسبا".

تجدر الإشارة إلى انفجارا قويا وقع يوم 29 من الشهر الماضي، في منشأة عسكرية في مدينة أصفهان في وسط إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار كان نتيجة محاولة هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة.

المصدر: نوفوستي