الإعلام الإيراني يشير إلى"المتورط" في هجوم أصفهان ويكشف "التفاصيل"

صرح موقع "نور نيوز" الإيراني بأن أجزاء من المسيرات التي استهدفت المنشأة الدفاعية بأصفهان قبل أيام، دخلت إيران بمساعدة وبتوجيه من جماعات كردية متمركزة بإقليم كردستان العراق.

وقال الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نقلا عن مصادره، إن هذه الجماعات، وبأمر من جهاز أمن أجنبي، وعقب تلقيها أجزاء من قطع المسيرات والمواد المتفجرة، قامت بإدخالها إلى ايران من أحد الطرق التي يصعب الوصول إليها في شمال غرب البلاد، وتسليمها إلى أحد المندسين معها في إحدى المدن الحدودية لإيران.

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وتابع الموقع: "تشير المعطيات الى أنه تم تجميع الأجزاء والمواد المذكورة في ورشة مجهزة، وعلى أيدي قوات مدربة، ثم استخدمت في هجوم عدائي على المنشأة التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان".

وحسب "نور نيوز"، فإنه منذ بضعة أشهر، ألقت وزارة الأمن الإيرانية القبض على مجموعة إرهابية من أعضاء مجموعة كردية معادية لايران نظمتها وكالة التجسس الصهيونية لتفجير منشآت صناعية في أصفهان."

وتابعت أن المعتقلين الذين تم تدريبهم على تنفيذ عمليات تخريبية من قبل عملاء "الموساد" في دولة أجنبية، كانوا يخططون لتفجير منشآت مهمة في أصفهان من خلال نقل معدات ومواد متفجرة متطورة للغاية إلى إيران عبر إقليم كردستان العراق.

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واعتبر الموقع أن "استمرار الأنشطة الإرهابية لهذه الجماعات ضد ايران يظهر أن الحكومة العراقية لم تكن قادرة بعد على الوفاء الكامل بمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد."

يذكر أنه في نوفمبر الماضي استهدف الحرس الثوري الإيراني بضربات صاروخية وبمسيرات مناطق في إقليم كردستان العراق توجد فيها قواعد للجماعات المسلحة الكردية المناهضة لإيران.

المصدر: "نور نيوز"