الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن غاراته على كردستان العراق

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، وجود إحاطة وإشراف استخباري دقيق في الهجمات التي شنت مساء أمس على مقرات للمسلحين في إقليم كردستان العراق.

وقال فدوي في تصريحات له على هامش مؤتمر "مكانة العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس) في طهران، حول الهجوم الذي شنه الحرس الثوري للصواريخ والطائرات المسيرة إن إيران "حذرت الجهات العراقية وحكومة إقليم كردستان قبل استهداف مقرات الإرهابيين، بأنها ستهاجم وتدمر هذه المقرات طالما يتعشعش أعداء الثورة الاسلامية وأعداء إيران في أراضيهم وينطلقون من تلك الأوكار للإضرار بشعبنا وبلدنا".

وأضاف: "من المؤكد والمحتم بأن على المسؤولين العراقيين وحكام إقليم كردستان العراق أن يطردوا هذه البلوى من أراضيهم، فنحن قد قدمنا الأرواح لحماية وحدة الأراضي العراقية ولن نمس قطعا وحدة أراضي العراق، لكن هناك العديد من الخبثاء تعشعشوا هناك في تلك الأراضي الموحدة وأن الصهاينة والأمريكيين أيضا يقفون معهم ويتآمرون علينا، بالتأكيد فإن هؤلاء لن يكونوا في مأمن من غضبنا وفعلنا".

المصدر: وكالة إيرنا