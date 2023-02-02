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الكرملين يعلق على تصريحات وزير أمريكي سابق حول "روسيا القوية"

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الكرملين يعلق على تصريحات وزير أمريكي سابق حول
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس بشأن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بـ "روسيا القوية".

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جاء ذلك خلال إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث قال إن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما تهتم به، فروسيا قوية وموحدة وتسيطر على جميع الأسلحة النووية" متابعا أن هذه الكلمات يمكن أخذها على أنها "بيان للواقع الراهن".

وكان وزير الدفاع الأسبق غيتس قد صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالحفاظ على وحدة روسيا، وعلى حكومة قوية في موسكو ستستمر في السيطرة على الترسانة النووية في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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