لافروف: سأرشح لجائزة "نوبل" من يستطيع أن يجد في تصرفات الغرب ذرة احترام للسيادة

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصرفات الغرب وسعيه لتحويل جورجيا إلى "مصدر إزعاج لروسيا"، مشيرا إلى أن تصرفات الغرب الحالية لا تحمل أي ذرة من احترام سيادة الدول.

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جاء ذلك خلال تصريحات للوزير اليوم الخميس، خلال مقابلة له مع رئيس المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، حيث تابع بأننا "أصبحنا نرى كيف يحارب ضدنا اليوم جميع دول (الناتو)".

وتابع لافروف أنه ليس لديه أدنى شك في أن الغرب سيحول جورجيا إلى مصدر قلق لروسيا.

كما أشار الوزير مازحا إلى أنه مستعد لترشيح من يستطيع أن يجد في تصرفات الغرب أي ذرة لاحترام سيادة الدول لجائزة "نوبل"، وتابع: "إن السياسيين الغربيين ديمقراطيون عظماء، كما تعلم. لكنهم يفهمون الديمقراطية على أنها حقهم في فرض فهمهم للديمقراطية على أي أحد آخر. وبمجرد أن تتحدث معهم عن الحاجة إلى مقاربات ديمقراطية في القضايا الدولية، يفقدون أي حماس للحديث".

المصدر: نوفوستي