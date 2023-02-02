تبليسي تطالب بإدراج انسحاب القوات الروسية من "أراضي جورجيا" في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا

اقترحت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إدراج انسحاب القوات الروسية من جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المستقلتين عن جورجيا، في اتفاق السلام الممكن مستقبلا بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زورابيشفيلي: "يجب أن تعلم روسيا أين تنتهي حدودها"، وشددت على ضرورة بحث هذه المسألة.

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وزعمت أنه إذا لم يطالب المجتمع الدولي روسيا بسحب قواتها، فإن "الغرب سيرتكب خطأ كبيرا مجددا".

وأعلنت أبخازيا استقلالها بعد حرب 1992-1993 مع جورجيا، والتي أوقفتها قوات حفظ السلام الروسية، حتى أرسلت جورجيا في أغسطس 2008 قواتها إلى أوسيتيا الجنوبية في محاولة لإعادة السيطرة عليها وعلى جمهورية أبخازيا التي أعلنت استقلالها هي الأخرى.

واضطرت روسيا لإطلاق "عملية إرغام جورجيا على السلام"، حيث وصل الجيش الروسي إلى مشارف عاصمة جورجيا تبيلسي، بعد أن دحر قوات نظام ميخائيل ساكاشفيلي المدعوم من واشنطن والناتو، كما اعترفت موسكو بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا جمهوريتين مستقلتين، تحظيان بصفة خاصة بين حلفاء روسيا، وتحصلان على مساعدات مالية ومادية دائمة، وامتيازات اقتصادية خاصة، تشمل منح مواطنيهما الجنسية الروسية بإجراءات ميسّرة.

المصدر: لينتا. رو