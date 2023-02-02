بعد فرضها قيودا على النساء.. واشنطن تعلن عقوبات جديدة على "طالبان"

أعلنت واشنطن عن قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة "طالبان"، ردا على منع توظيف النساء وتعليمهن في أفغانستان.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، في بيان "أتخذ تدابير اليوم لفرض قيود إضافية على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين، وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في قمع النساء والفتيات في أفغانستان".

وأكد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بالتنسيق مع دول حليفة "بهدف جعل طالبان تدرك أن تداعيات مهمة ستترتب على أفعالها التي ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع الدولي".

وفرضت حركة "طالبان" منذ عودتها إلى السلطة مجددا في أغسطس 2021، قيودا مشددة على الأفغانيات، فحظرت تولي النساء وظائف حكومية، ومنعتهن من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات أو حتى الحدائق العامة.

كذلك منعت "طالبان" المنظمات الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات منذ ديسمبر، ما دفع منظمات عديدة إلى تعليق نشاطها.

المصدر: أ ف ب