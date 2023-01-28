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بذريعة الاختلاط ومخالفة الشريعة.. طالبان تمنع قبول الفتيات في الجامعات الخاصة

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بذريعة الاختلاط ومخالفة الشريعة.. طالبان تمنع قبول الفتيات في الجامعات الخاصة
Globallookpress
طالبات أفغانيات في الجامعة
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شدّدت طالبان تضييقها على تعليم المرأة، ومنعت في رسالة للجامعات الخاصة تقديم الأفغانيات امتحانات القبول، بحجة منع اختلاط الجنسين وأن تدريس بعض المواد ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، ضياء الله هاشمي، يوم السبت، إنه تم إرسال رسالة تذكير إلى الجامعات الخاصة بعدم السماح للنساء بإجراء امتحانات القبول. ولكنه لم يخض في تفاصيل.

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وتضمنت هذه الرسالة، تحذيرا من أن النساء لا يمكنهن إجراء "اختبار الدخول لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه" وأنه في حالة عصيان أي جامعة للقرار، "سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف".

وحملت الرسالة توقيع محمد سالم أفغان، المسؤول الحكومي المشرف على شؤون الطلاب في الجامعات الخاصة.

يشار إلى أن الحركة قدمت وعودا مماثلة بشأن دخول الفتيات إلى المدارس الإعدادية والثانوية، قائلة إن الحصص الدراسية ستستأنف بالنسبة لهن بمجرد تسوية "المشكلات الفنية" المتعلّقة بالزيّ المدرسي ووسائل النقل.

إلا أن الفتيات لا زلن محرومات من صفوف المراحل الدراسية بعد الصف السادس.

الجدير بالذكر أنه طوال الأسابيع الماضية، كانت هناك إدانة وضغط من قبل المجتمع الدولي من أجل التراجع عن الإجراءات المقيّدة لحريات المرأة في أفغانستان، بما يتضمن زيارتين متتاليتين هذا الشهر من قبل العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.

المصدر: أ ب

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