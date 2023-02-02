مصادر أمنية تركية تنفي تلقيها معلومات استخباراتية أمريكية حول عمليات إرهابية محتملة

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن تركيا لم تتلق معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة حول التحضير لهجمات إرهابية في البلاد.

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن مصادر استخباراتية وأمنية تركية أنه لم ترد أي معلومات استخبارية أو تحذير من الولايات المتحدة ودول أخرى.

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بهذا الشأن، وذكرت أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد استفزازات محتملة، قبل صدور تصريحات من قبل بعض الدول.

وأشارت في البيان إلى أنه في حال تلقي الأجهزة الخاصة معلومات استخباراتية، فإن السلطات الأمنية تعمل على تحليلها بعناية.

وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها، يوم الاثنين الماضي من خطورة وقوع هجمات إرهابية وسط اسطنبول.

وأشارت إلى أن الهجمات المحتملة يمكن أن تستهدف الكنائس أو المعابد اليهودية أو بعثات دبلوماسية في اسطنبول أو أماكن أخرى تحظى بشعبية بين الأجانب، وخاصة مناطق اسطنبول في بيوغلو وغالاتا وتقسيم وشارع الاستقلال.

وفي وقت سابق، توقفت قنصليات بريطانيا، وهولندا وألمانيا، في اسطنبول عن العمل بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في وسط المدينة.

المصدر: نوفوستي