السفارة الأمريكية في تركيا تحذر المواطنين من احتمال وقوع هجمات إرهابية في اسطنبول

حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، المواطنين الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات إرهابية في مدينة اسطنبول.

واليوم الاثنين، أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة إيعازا محدثا للمواطنين الأمريكيين، طلبت فيه منهم توخي الحذر واليقظة بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية في تركيا.

وجاء في التحذير الذي نشر على موقع السفارة: " تحذر الحكومة الأمريكية مواطنيها من هجمات انتقامية إرهابية محتملة وشيكة على الكنائس والمعابد والبعثات الدبلوماسية في اسطنبول أو غيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنون الغربيون. ونطلب بشكل خاص توخي الحذر في مناطق [اسطنبول] بيوغلو، وغالاتا، وتقسيم، واستقلال".

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وأشارت السفارة في بيانها، إلى أن هذه الرسالة "هي تحديث لتحذير 27 يناير 2023 بشأن حوادث حرق القران في أوروبا".

في ذلك اليوم، حذرت السفارتان الأمريكية والفرنسية من احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد الأجانب في تركيا.

وكان انفجار بشارع الاستقلال وسط إسطنبول قد أدى، في 13 نوفمبر الماضي، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80، حيث اعترفت أحلام البشير، المشتبه بها في الهجوم، بصلاتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، فيما أفادت وزارة الداخلية بأن شبهات تحوم حول صدور الأمر بارتكاب الهجوم الإرهابي جاء من بلدة كوباني الحدودية السورية، وأن منفذ العملية دخل الأراضي التركية عبر مدينة عفرين. إضافة إلى ذلك، لم تقبل السلطات التركية تعازي السفارة الأمريكية بشأن الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس