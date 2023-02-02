"كل قنبلة نووية بمثلها".. كوريا الشمالية توجه تهديدا خطيرا للولايات المتحدة

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ سترد "أقوى رد" على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد وصل إلى "خط أحمر" بسبب واشنطن.

وأشار ممثل وزارة خارجية جمهورية كوريا الشمالية إلى أن الوضع العسكري السياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة قد وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية للولايات المتحدة.

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وأضاف: "كوريا الشمالية سترد أقوى رد على أي محاولة عسكرية أمريكية على أساس مبدأ القنبلة النووية مقابل القنبلة النووية والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة".

وأكد أنه لدى كوريا الشمالية استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة عدائية".