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لافروف: الجزائر تتصدر قائمة طالبي الانضمام لمجموعة "بريكس"

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديث لقناة RT العربية، أن الجزائر تتمتع بمميزات وخصائص تجعلها تتصدر قائمة طالبي الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

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وقال لافروف ردا على سؤال حول انضمام الجزائر إلى "بريكس": "توجد العديد من الطلبات الرسمية، وعدد المتقدمين بها أصبح يفوق عدد أعضاء مجموعة "بريكس" الرسميين، أي أكثر من 5، والجزائر من بين هذه الدول".

وتابع: "اتفقنا في اللقاءات الأخيرة للمجموعة التي تمت في العام المنصرم 2022 على أننا بصدد وضع نهج مشترك للبت في طلبات الانضمام، وكخطوة أولى سنتفق على معايير وخصائص وشروط قبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بالتأكيد وفقا لمميزاتها وخصائصها كافة تحتل الصدارة في قائمة المتقدمين".

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وأضاف: "أثق بأننا في غضون العامين القادمين سنرى نتائج فعلية في إطار توسيع المنظمة وعدد شركائها الذين سيدفعون قدما بتلك الأهداف والمهام المتفق عليها بين الأعضاء كافة".

المصدر: RT 

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