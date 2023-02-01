لافروف: الولايات المتحدة تحاول إملاء سياستها على الجزائر لكنها "هاجمت الشخص الخطأ"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حوار مع قناة RT العربية أن الولايات المتحدة "هاجمت الدولة الخطأ"، عندما أرادت "معاقبة" الجزائر لعدم انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال لافروف: "سمعت أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، قرابة 27 منهم، قد وجهوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعربون فيها عن انزعاجهم بشأن عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا، واقترحوا في الرسالة بهذا الصدد أن تتم معاقبة الجزائر تحت قانون "كاتسا" الذي يعنى مواجهة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات".

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وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت ضغوط الغرب ستؤثر على سياسة السلطات الجزائرية نحو روسيا، قائلا: "لدينا مقولة شعبية مفادها "هاجمتم الشخص الخطأ". الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد ما يفعله بهذا الشكل، ولا يمكن أن ينتظر من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء المحيط توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحهم الوطنية. الجزائر، مثل غالبية البلدان، دولة تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها التي على أساسها ترسم سياساتها".

المصدر: RT