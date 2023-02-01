موسكو: واشنطن تهدد دولا محايدة بالعقوبات بسبب تعاونها مع روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تنحدر إلى التهديدات بفرض عقوبات ثانوية لإجبار الدول المحايدة على رفض التعاون مع روسيا.

وقالت زاخاروفا: "بدافع من الرغبة الشديدة في إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر لروسيا، تلجأ الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى استخدام التهديدات بفرض عقوبات ثانوية من أجل إجبار الدول المحايدة على الحد من التعاون مع بلدنا وفي نفس الوقت تسميه تضامنا".

وأضافت: "هذا ليس تضامنا، هذا ابتزاز وتهديدات. تكسر الناس والسياسيين وتجبرهم على قبول مفهوم غريب عليهم في مثل هذه الظروف".

وأشارت إلى أنه ليس كل شركاء روسيا قادرين على مواجهة هذه التهديدات.

المصدر: نوفوستي