الخزانة الأمريكية تحذر تركيا والإمارات من عواقب التعامل مع روسيا

أفادت "رويترز" بأن نائب وزير الخزانة الأمريكي، بريان نيلسون، سيتوجه إلى تركيا والإمارات ودول شرق أوسطية أخرى لتحذيرها من خسارة السوق الأمريكية، إن استمرت في التعاون مع روسيا.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية: "سيتوجه مسؤول كبير عن العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية إلى تركيا والشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن جولة نيلسون جزء من جهود واشنطن لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات الغربية، وستتم في الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2023.

وسيزور خلالها تركيا والإمارات وسلطنة عمان ومن المقرر أن يجري محادثات في أنقرة واسطنبول يومي 2 و3 فبراير.

وبالإضافة إلى مسألة العقوبات الروسية، يخطط نيلسون لبحث تحركات إيران في المنطقة، و"التهديدات المالية غير المشروعة التي تقوض النمو الاقتصادي" والاستثمار الأجنبي.

المصدر: نوفوستي