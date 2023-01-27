واشنطن تتوعد منتهكي العقوبات المفروضة على روسيا

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال زيارتها جنوب إفريقيا من أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وصرامة على الشركات والدول التي تنتهك العقوبات ضد روسيا.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في منشأة لإعادة التدريب الوظيفي في شرق بريتوريا: "بحثنا العقوبات في كل دولة قمت بزيارتها، ورسالتي الأساسية هي أننا نتخذ العقوبات التي فرضناها على روسيا، بجدية بالغة".

إقرأ المزيد

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، إن "منتهكي تلك العقوبات من جانب شركات محلية أو من حكومات، سنرد عليها بسرعة وبصرامة".

وتأتي تصريحاتها، مع قرب انتهاء زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى جنوب إفريقيا حيث التقت خلالها بالرئيس سيريل رامافوسا، ووزير المالية إينوك جودونجوانا، ومسؤولين آخرين، بعد قرار بريتوريا، السماح لسفينة تجارية روسية تخضع لعقوبات بالرسو في قاعدة بحرية في كيب تاون.

وتصر جنوب إفريقيا على ما تصفه بموقف محايد بشأن الأزمة الأوكرانية، وتقول إنها لن تلتزم سوى بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من دول أخرى.

وتعتزم جنوب إفريقيا إجراء مناورات بحرية مع سفن روسية وصينية قبالة ساحلها الشرقي الشهر المقبل.

المصدر: وكالات