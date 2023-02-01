 
مباشر
نيوزميكر

روسيا والجزائر..شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo8c

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لـRT:

  • تجمعنا من الجزائر علاقات طيبة ودعمنا الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار
  • اعترفنا بالجمهورية الجزائرية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها
  • الرئيس تبون يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية الروسية الجزائرية
  • لدينا حوار نشط مع الجزائر في جميع المجالات
  • مستويات التبادل التجاري والاقتصادي مع الجزائر مثيرة للإعجاب وهي واحدة من أكبر ثلاث شركاء في إفريقيا
  • نحن شركاء مع الجزائر وليس فقط في إطار أوبك بلس
  • نريد كما الجزائر أسواق مستقر ولذلك لا داعي لمحاولة التلاعب في الأسعار بشكل مصطنع
  • الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد أو أن ينفذ توجيهات من خلف المحيط
  • عدد المتقدمين إلى عضوية بريكس يفوق عدد أعضاءها والجزائر من هذه الدول
  • الولايات المتحدة تسيء استغلال دور الدولار في النظام النقدي المالي العالمي ومواقفها الاحتكارية الأخرى

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا