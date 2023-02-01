روسيا والجزائر..شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لـRT:
- تجمعنا من الجزائر علاقات طيبة ودعمنا الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار
- اعترفنا بالجمهورية الجزائرية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها
- الرئيس تبون يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية الروسية الجزائرية
- لدينا حوار نشط مع الجزائر في جميع المجالات
- مستويات التبادل التجاري والاقتصادي مع الجزائر مثيرة للإعجاب وهي واحدة من أكبر ثلاث شركاء في إفريقيا
- نحن شركاء مع الجزائر وليس فقط في إطار أوبك بلس
- نريد كما الجزائر أسواق مستقر ولذلك لا داعي لمحاولة التلاعب في الأسعار بشكل مصطنع
- الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد أو أن ينفذ توجيهات من خلف المحيط
- عدد المتقدمين إلى عضوية بريكس يفوق عدد أعضاءها والجزائر من هذه الدول
- الولايات المتحدة تسيء استغلال دور الدولار في النظام النقدي المالي العالمي ومواقفها الاحتكارية الأخرى