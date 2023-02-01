زلزال في جنوب الفلبين وآخر في الدومينكان

ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفلبين الأربعاء، بحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

وسجل وقوع الزلزال بعد الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، دون أن يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الساعة.

وقالت قائدة الشرطة لوسيتا أمبروكيو: "لقد شعرنا بصدمة لأنه ليس في العادة أن يحصل ذلك هنا"، مضيفة أن الهزات "استمرت من 15 إلى 20 ثانية".

A security camera caught the moment when the strong 6.1 quake struck a swimming pool in Mati City, Davao Oriental on Wednesday night.#Philippines#earthquakespic.twitter.com/l9dbe7m9oN — Rahul Sisodia (@Sisodia19Rahul) February 1, 2023

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

وفي جنوب جمهورية الدومينيكان، في البحر الاريبي، ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات في وقت مبكر من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى اهتزاز المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في المياه قبالة جنوب غرب العاصمة سانتو دومينغو وعلى عمق 45 كيلومترا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار.

المصدر: أ ف ب + "أسوشيتد برس"