بريطانيا.. انطلاق أكبر مسيرة عمالية للمطالبة برفع الأجور (فيديو + صور)

انطلقت قبل قليل في لندن أكبر مسيرة عمالية تنفذ في بريطانيا منذ سنوات، للمطالبة برفع الأجور وسط ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وهذه المسيرة هي جزء من إضراب جماعي في جميع أنحاء البلاد ويشارك فيه 500 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ عقد على الأقل.

ومن بين المشاركين في الإضراب 100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 دائرة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين وعمال السكك الحديدية.

أما الأسبوع المقبل، فمن المقرر أن يقوم الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف والمسعفون ومسؤولو مكالمات الطوارئ وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات.

وأعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef، توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 فبراير، فيما أعلنت الكلية الملكية للتمريض أنها "في حالة استمرار التقاعس السياسي" ستتبع ذلك بإضرابات أخرى يومي 6 و7 فبراير.

Big turnout for today’s strikes in central London #ucurisingpic.twitter.com/jAMsMVzq8P — Jim Grice (@jim_grice) February 1, 2023

A very good (late) morning from the @NEUnion and @ucu march in central London & solidarity with everyone on strike today pic.twitter.com/d9Wmqvxo7f — Jess Cotton (@jesslcotton) February 1, 2023

المصدر: RT