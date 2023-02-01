 تعيين نساء في مناصب دينية بالمساجد في أذربيجان

قال مبارز قربانلي، رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان، إن النساء ببلاده يشاركن في العبادة وتأدية الطقوس الدينية في المساجد.

وأكد رئيس اللجنة أنه توجد في المساجد الكبيرة أمكنة منفصلة للنساء.

وأضاف قربانلي، في حديث للصحفيين في مراسم عزاء أورخان أسكيروف الذي قتل نتيجة هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في إيران: "لذلك سيتم بشكل تدريجي تعيين النساء في مناصب تسمح لهن بتأدية الشعائر الدينية في المساجد الرئيسية. لقد سمحت اللجنة الدينية للنساء بالمشاركة في مسابقة تعيين الموظفين الدينيين".

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وتابع قربانلي، أن الراغبات في الحصول على هذه الوظائف يجب أن يكن حاملات لشهادات تخرج من معهد العلوم الدينية الإسلامي في باكو، أو من المدارس الدينية المختصة الأخرى.

وقال: "عادة يتطلب القانون، أن يكون الشخص الذي يؤدي شعائر دينية في المسجد، مواطنا أذربيجانيا حاصلا على تعليم ديني. وتعيين النساء في المسجد لا يعني أنهن سيشغلن منصب الإمام أو سيقمن بتأدية واجباته. ووفقا للخطة الجديدة سيتسنى لهن بتوصية من الإمام في المسجد، عقد اجتماعات دينية تحضر فيها النساء".

المصدر: 1news.az