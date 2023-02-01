زاخاروفا تعلق على قوائم رغبات رئيسة مصلحة الضرائب الأوكرانية

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تسريبات قوائم رغبات العام الجديد التي وجدت في منزل القائمة بأعمال رئيسة مصلحة الضرائب في كييف أوكسانا داتي.

وتجري الجهات الأوكرانية عمليات بحث عن أدلة في التحقيق الجاري بشأن وقائع استرداد ضريبة القيمة المضافة غير القانونية من ميزانية الدولة بمبلغ يزيد عن 30 مليار غريفنا (820 مليون دولار) القائمة بأعمال رئيسة مصلحة الضرائب في كييف أوكسانا داتي.

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وقد نشر بعض النشطاء قوائم رغبات داتي التي وجدوها من بين "الأدلة القاطعة على أنشطة السيدة داتي"، والتي كان من بينها "حقيبة ماركة Hermes، وساعة ماركة Breguet، ومعطف فراء من السمور، ورحلة إلى لندن، وجزر المالديف، بالإضافة إلى منصب جديد ومليون دولار".

وتسببت هذه القائمة بالفعل في موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تعليق المتحدثة باسم الخارجية الروسية كان من بين التعليقات الأبرز حيث كتبت في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام":

"يحتار المرء حول أكثر ما يلفت النظر في هذا الخبر: غباء أتباع بانديرا، أم انضمام نوع جديد إلى قاعدة الأدلة" في إشارة منها إلى المتطرفين الأوكرانيين الذين يتبعون خط ستيبان بانديرا، زعيم الحركة القومية الأوكرانية المتعاون مع أجهزة الاستخبارات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وقاعدة الأدلة على انحراف النظام في كييف، وتسببه في الأزمة الأوكرانية الراهنة.

المصدر: تليغرام