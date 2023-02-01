الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين بخيرسون وورشات لإنتاج الذخيرة في سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت زورقين وقتلت ما يصل إلى 10 من رجال الإنزال الأوكرانيين في منطقة بحيرة كروغليك على محور خيرسون.

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جاء ذلك في تقرير الدفاع الروسية حول حصاد العملية العسكرية خلال اليوم الماضي.

وذكر التقرير أنه في منطقة مدينة شوستكا بمقاطعة سومي في شمال أوكرانيا، تم تدمير ورشات مصنع لإنتاج الذخيرة المدفعية للجيش الأوكراني.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و95 جنديا على محور كراسني ليمان

استمرار العمليات الهجومية على محور دونيتسك، مع تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني هناك وتدمير دبابة وثلاث مدرعات أخرى، ومدافع"مستا-بي"، راجمة صواريخ "أوراغان"، ومدفع ذاتي الحركة فرنسي الصنع Caesar

خسائر العدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه شملت أكثر من 60 جنديا ودبابة وعربة قتال مشاة وناقلتي جند مصفحتين ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا"، إضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية AN / TPQ-37 أمريكية الصنع

تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" وثلاثة مستودعات ذخيرة في خيرسون

إصابة 88 وحدة مدفعية معادية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 131 منطقة

- إسقاط 9 طائرات بدون طيار واعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 381 طائرة، و206 مروحيات و 2996 طائرة بدون طيار، و402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و 7706 دبابات ومدرعات أخرى، و998 راجمة صواريخ، و3978 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8243 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT