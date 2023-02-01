الجيش البيلاروسي يباشر في استخدام منظومات "إسكندر" بشكل مستقل

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن الجيش الوطني، باشر بتنفيذ عمليات استخدام مجمعات "إسكندر" الصاروخية بشكل مستقل وكامل.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "بدأ العسكريون البيلاروسيون بالتشغيل المستقل والكامل لمنظومات الصواريخ الميدانية -التكتيكية من طراز إسكندر".

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وذكرت الوزارة أن المنظومة الصاروخية تتضمن، منصة إطلاق ذاتية الدفع، ومركبة تحميل للنقل الصواريخ، ومركبة قيادة وتحكم، وعربة تنظيم وصيانة، ونقطة إعداد المعلومات، ومركبة دعم.

وتابعت الوزارة القول، إن الطواقم البيلاروسية خضعت لدورات تدريب نظرية وعملية في روسيا.

من جانبه، قال العقيد رسلان تشيخوف، قائد القوات الصاروخية والمدفعية في القوات المسلحة البيلاروسية، في تعليق على ذلك، إنه "تتوفر لدى الجيش الوطني الكمية كافية من الصواريخ، مما سيسمح لها بأداء أي مهمة ".

المصدر: نوفوستي