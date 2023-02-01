الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن التحضيرات لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا قد بدأت لكن موعد الزيارة لم يتم تحديده بعد.

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وردا على سؤال صحفي حول موعد زيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو أجاب بيسكوف: "التحضير قد بدأ والموعد لم يتم تحديده بعد".

من جانبه أفاد المكتب الرئاسي بالجزائر في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون بحث في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، خططه لزيارة موسكو في مايو القادم.

المصدر: نوفوستي