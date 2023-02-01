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مؤسس مجموعة "موتسارت" يعلن وقف أنشطتها

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مؤسس مجموعة
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أفاد مؤسس مجموعة "موتسارت" ورئيسها العقيد البحري المتقاعد أندرو ميلبورن بأن مجموعته ستوقف أنشطتها.

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وسائل إعلام: الفنادق الأوكرانية لا تقبل مقاتلي
وسائل إعلام: الفنادق الأوكرانية لا تقبل مقاتلي "موتسارت" الأمريكي

جاء ذلك في تغريدة له نشرها ليلة أمس الثلاثاء، كتب فيها أن اسم وكيان "موتسارت" أصبحا موضع تقاضي وصرف الانتباه عن المهمة الأساسية للمجموعة وهي "تدريب الجنود الأوكرانيين وإنقاذ المدنيين". وعلى الرغم من اختفاء المجموعة، بحسب ميلبورن، فإن "المهمة والأفراد مستمرون".

وكان ميلبورن قد صرح سابقا بأن شركته سوف "تختنق" مطلع عام 2023، بسبب المصاعب المالية التي تواجهها.

ويرفض ميلبورن وصف مجموعته بأنه "شركة عسكرية خاصة"، ويزعم أنها في مهمة "إنسانية"، على الرغم من أن مجلة نيوزويك نقلت عنه، ديسمبر الماضي، قوله إن الفنادق في دونباس لا تسمح لمجموعته بالبقاء فيها، حيث أنهم "مستهدفون".

وذكرت صحيفة "لوموند" أن مجموعة "موتسارت" كانت تدرب الجنود الأوكرانيين بالقرب من خط التماس في دونباس، فيما أشارت إلى أن "البنتاغون" نفى أي صلة بالمجموعة، وتناقلت كثير من وسائل الإعلام أن العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية أندرو ميلبورن قائد المرتزقة الأمريكيين قد تولى قيادة لواء أوكراني تعرض لضربات.

المصدر: تويتر

 

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