أفادت مجلة "Newsweek" بأن الفنادق في بعض أراضي دونباس التي تسيطرعليها سلطات كييف ترفض استضافة مقاتلين من شركة "Mozart" الأمريكية الخاصة.

ونقلت مجلة نيوزويك، نقلا عن مؤسس الشركة ورئيسها، الكولونيل البحري الأمريكي المتقاعد أندرو ميلبورن: "في الوقت الحالي، لا يوجد فندق واحد في دونباس يسمح لنا بالبقاء معه، حيث قيل لهم إننا مستهدفون".

بالمقابل رفض ميلبورن وصف شركة "Mozart" بأنها شركة عسكرية خاصة، زاعما أنهم في مهمة إنسانية، قائلا: "يطلق الناس علينا اسم شركة عسكرية خاصة لأن هذا كل ما لديهم كإطار مرجعي.. نحن لا نحمل أسلحة، مهامنا إنسانية.. وأعني بجدية إنسانية من الناحية القانونية".

بالإضافة إلى ذلك، لفت ميلبورن إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد "خسائر فادحة بشكل لا يصدق" في أرتيموفسك، وأن المجندين الأوكران غير المدربين 80٪ منهم "لم يطلقوا النار من قبل".

وأشار ميلبورن إلى أن منظمته تعاني من مشاكل في التمويل، وقد يؤثر ذلك على عملياتها في أوائل عام 2023.

في أغسطس، ذكرت صحيفة "لوموند" أن شركة PMC Mozart كانت تدرب الجنود الأوكرانيين بالقرب من خط التماس في دونباس. وأشار منشور الصحيفة إلى أن البنتاغون نفى أي صلة بالشركة.

كما تناقلت الكثير من وسائل الإعلام بأن العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية أندرو ميلبورن قائد "المرتزقة الأمريكيين" قد تولى قيادة لواء أوكراني تعرض لضربات.

المصدر: تاس