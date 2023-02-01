زيلينسكي يعد بالمزيد من الإقالات

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه بعد "فترة هدوء" ستتم إقالة المسؤولين الذين لا يتفقون مع متطلبات الحكومة والمجتمع.

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وقال زيلينسكي في خطاب مصور تم نشره، اليوم الأربعاء، على "تلغرام": "الآن هناك هدوء معين للكوادر. لكنه لا يعني أنه تم اتخاذ كل الخطوات اللازمة. ستكون هناك قرارات. ولا يجب على أولئك الذين لا يتفقون مع المتطلبات الأساسية للدولة والمجتمع البقاء في مقاعدهم".

وأكد أنه سيتخذ الخطوات المناسبة في هذا المجال لاحقا.

وأفادت صحيفة "أر بي كا أوكرانيا" الاثنين الماضي نقلا عن مصادرها بأن إقالة 8 وزراء في مجلس الوزراء الأوكراني في آن واحد قد تتم في الجلسة المقبلة للبرلمان الأوكراني في فبراير الجاري. من جانبه قال نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي إن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك "يعزل" المسؤولين غير الموالين للسلطة من مجلس الوزراء.

وشهدت القيادة الأوكرانية سابقا عددا من الاستقالات الكبيرة. فقد قدم نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريل تيموشينكو استقالته من منصبه. وفيما بعد فعل العديد من نواب الوزراء الشيء نفسه، كما وافق مجلس الوزراء الأوكراني على إقالة 5 رؤساء للإدارات العسكرية الإقليمية. وفي النيابة العامة تمت إقالة نائب المدعي العام ألكسي سيمونينكو.

المصدر: نوفوستي