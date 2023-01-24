زيلينسكي يقيل رؤساء عدد من الإدارات العسكرية في أوكرانيا

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم.

وتم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.

وعين زيلينسكي أليكسي كوليبا نائبا لرئيس مكتبه بدلا من كيريل تيموشينكو، الذي قدم استقالته في وقت سابق.

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وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما، رغم استفتاء انضمامهما إلى روسيا في أواخر سبتمبر الماضي.

وكان زيلينسكي قد أقال في وقت سابق عددا من نواب الوزراء ونائب رئيس مكتبه ونائب المدعي العام.

ولم توضح السلطات الأوكرانية رسميا سبب الإقالات للمسؤولين والتعديلات في الإدارات ذات الشأن، لكن بعضهم قدموا استقالات على خلفية تحقيقات متعلقة بالفساد بحقهم.

المصدر: نوفوستي